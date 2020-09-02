根據韓國的國防記者採訪，韓國自製的5代戰機KF-X，首架原型機定於9月3日公開，比原定時期快了7個月。

KF-X研發計畫比想象中要順利很多，原本訂在明年4月公開，卻因為各個系統的開發進度都大幅超前，並且也沒有受到新冠疫情的影響。在今年7月，就已經展示了在工作台上的KF-X原型機主機身，隨後的組裝工作也都沒有問題，更重要的是，戰機的動力來源-通用電機F414-GE-400發動機已經送達，因此安裝完發動機後，原型機明天就可以與公眾展示。

不過，這架原型機還不算真正完成，它的雷達、 電子系統、飛控軟體都尚未安裝，它的首次試飛將在2022年進行。

KF-X戰機由韓國航太集團KAI主要負責，總共將建造6架原型機來測試，預計2026會推出量產型，到時會賦予真正的戰機名字與正式編號。

印尼也有加入KF-X的研發計畫，負責提供1/4的研發經費，不過印尼財政吃緊，數次拖欠款項，所幸沒有影響到研發進度。

(中時新聞網)