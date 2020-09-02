印度與陸互控邊境越界挑釁

印度周二說，中國3度企圖改變中印未定邊界「實際控制線」（Line of Actual Control，LAC）的現狀，並堅決駁斥北京將周末邊境緊張升高歸咎於新德里。

據路透與印度媒體Livemint報導，印度外交部發言人斯里瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava）說，中方8月29和30日深夜採取挑釁的軍事行動，企圖改變班公湖（Pangong Lake）南岸（South Bank）區的現狀。

一名政府官員說，自從中印邊防部隊6月爆發衝突後，印度已將部隊調到與中國接壤的東部邊界。中印6月在拉達克爆發數十年來最嚴重的流血衝突，至今緊張幾乎沒有緩和的跡象，近一星期來，只見雙方採取了更多軍事行動。

儘管印度政府和軍方官員都排除近期有任何爆發衝突的可能性，但印度將部隊調到與中方爭議區阿魯納查邦（Arunachal Pradesh）安嬌縣（Anjaw District）的東部，卻升高了雙方更廣泛對峙的風險。

(中時新聞網)