京城商業銀行（2809）公告，2020年8月自結稅前損益4.86億元，稅前EPS 0.43元，累計2020年1～8月稅前獲利達35億元，稅前每股盈餘（EPS）為3.12元。

京城銀表示，台灣控管疫情良好，但國際疫情依舊延燒，不能掉以輕心，京城銀始終以審慎的態度面對經濟情勢變化，積極強化財務結構，截至2020年8月底止，全行逾期放款比率0.01％、逾期放款覆蓋率11,165.66％、全體放款覆蓋率1.50％，維持一貫的高資產品質表現。

展望第三季，從央行最新公布第二季數據來看，國銀存放款平均利率分別為0.44％和1.66％，雙雙創下歷史新低紀錄，存放款利差縮小至1.22個百分點，創近12年最小紀錄，主要反應央行於3月降息1碼及低利紓困貸款的影響。由於國際疫情尚未止歇，政府也將再推紓困3.0，預期國銀整體第三季存放利差不易出現明顯回升，然而京城銀將持續耕耘利基型客戶，以及受惠於美元利率可望維持低檔，對銀行淨利差應能有正面的助益，進而維持優於同業的利差水準。

京城銀的表現亦受到外界肯定，台灣大學金融中心與台灣金融教育協會共同主辦「2019我國銀行競爭力評比」，京城銀一舉拿下最佳銀行獎、最佳財務經營績效獎、最佳償債能力獎、最佳經營能力獎、最佳獲利能力獎。

(工商 )