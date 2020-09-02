娛樂8點半》演藝圈內自成一個小型社會，產生某些特殊的封號，例如影帝、影后、不老男神、宅男女神，近年有一種身份格外受到民眾關注，就是「天王嫂」，像是昆凌、Angelababy等也是藝人的星老婆，婚後多的是更努力在演藝工作上，證明自己「不靠尪」，而這樣的族群中，有一個完全相反的例子，男神影帝陸毅娶了同學兼女星鮑蕾，鮑蕾為了戀家的他甘願當全職主婦，但為了家庭息影的她，反倒是家裡更賺錢的那一個。

主演《像霧像雨又像風》、《少年包青天》等夯劇的陸毅，俊帥外貌加上堅強演技，讓他在兩岸三地有著極高知名度，與陳坤、 鄧超、劉燁、黃曉明等「四大小生」齊名，他出道20多年合作過無數女星，卻無任何緋聞，這都多虧有個讓他心心念念的女人，她是女星鮑蕾，兩人是大學同學，大二時他們合作小品《早戀》，從準備道具到演出，兩人在排練過程中培養出革命情感，也發展出了愛情。

陸毅與鮑蕾是班對，大二時因合拍作品陷入愛河，長跑10年結婚。(翻攝自陸毅微博)

而兩人從學生時期成為情侶，感情直到雙雙出道都沒有改變，鮑蕾很挑劇本，但凡有一點爭議的她都不接，很多時候是擔心影響到男友陸毅，而陸毅其實是兒童演員出身，他深知圈內有很複雜跟不得已，因此不願看著深愛的女友為了演藝工作而受委屈跟辛苦，於是兩人結束10年愛情長跑結婚時，為彼此著想的默契，替他們的未來訂下模式，鮑蕾選擇了專注於家庭，陸毅則是懷抱戀家的情懷，為了一家子繼續拍戲。

事實上，這個決定對雙方都是艱難的，這從他們的演藝表現及日常言行就能觀察到，眾人皆知鮑蕾從學生時期開始就對演技非常認真，而她到結婚淡出演藝圈之前雖拍的戲不多，但她成名的很早，是兼具實力與偶像外貌的女星，且有代表作，當年紅透半邊天的《刁蠻公主》，其中最聞名的角色之一「安寧公主」，就是由鮑蕾給予了角色生命，而這樣的她，卻放下了成就，選擇成為陸毅最強支援。

至於「男主外」的陸毅，其實是個戀家狂，他曾說過最理想的工作條件是「戲少、朋友多、離家近」，因為他捨不得跟老婆分開，婚後鮑蕾為他添了一對可愛的女兒，老大就是出演第二季《爸爸去哪兒》的優雅小美女貝兒，當年鮑蕾懷上貝兒，陸毅從孕期就小心寵著老婆，貝兒出生後他更不願意離開半步，息影3年為了照顧妻女，後來復出接戲，坦言要不是鮑蕾攆他出來工作，不然他還會繼續在家照顧孩子，陸毅就是這麼極度戀家的男星，難怪沒緋聞。

陸毅極度戀家，曾從老婆懷孕到生下大女兒貝兒，息影3年照顧妻女，最後被鮑蕾趕出去拍戲。(翻攝自陸毅微博)

很多人覺得鮑蕾當家庭主婦浪費才能，但其實選擇傳統的「男主外、女主內」是夫妻倆一致認為能獲得幸福的方式，陸毅沒把鮑蕾當家庭主婦過，只要他在家，就不讓老婆煮飯，而鮑蕾為了給老公安全感，兩人有個秘密約定，就是無論時間多早多晚，陸毅進劇組那天必定由鮑蕾親自送他去機場，而他則是回家那天親自下廚當作回報。

事實上，鮑蕾不演戲也絕對不是個沒經濟生產力的「天王嫂」，腦袋靈光的她很懂理財，在陸毅眼中，就是將薪資交給老婆打理，覺得她只是這幾年跟著好友任泉、李冰冰在上海買房子，但他們捨不得離家去住，但其實這些根本是鮑蕾在做投資，且從小學美術、愛畫畫的她，在家居裝修上發揮藝術天賦，一一將房產們重新打造一番，在精準的時機賣出，接著買新的，這套模式不但成為鮑蕾的一種喜好，更是很聰明的投資，鮑蕾以專職人妻身分幫家裡資產翻倍，傳賺的錢比影帝老公還多！

(中時新聞網)