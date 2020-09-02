網友在臉書社團《字嗨》中貼出1940年時的護照封面，讓不少人大讚字體很有設計感。(圖擷取自臉書社團字嗨)

行政院外交部今(2)日上午公布新版護照封面設計，引起不少網友熱烈討論，更有網友「考古」翻出1940年時的護照封面，照片一發讓許多網友紛紛讚，「這字體美翻了，很有設計感！」

新版護照封面曝光後，在討論字體設計的臉書社團《字嗨》中，也引起網友熱烈討論。就有網友找出1940年時的護照樣式，讓不少人驚嘆，「1940年的中華民國護照字體也太潮」。不過關於這次新版護照封面，網友們對此褒貶不一，「比原本好看，有達成目的。先求有再求好。」、「勉強可以接受啦，畢竟這次改版重點不是好不好看，而是國名的比例。」、「不好看，各方面都是，除了很擠以外，純論視覺的話，裡面那排ROC很多餘」

根據中華民國外交部官網資料顯示，這次的護照改版有3大重點，第一，保留現行版本的元素及架構，包括中華民國、REPUBLIC OF CHINA、國徽、TAIWAN、護照、PASSPORT，顏色也不變，主要仍是以凸顯台灣辨識度為原則；第二，則是放大「TAIWAN」字樣，並緊鄰「TAIWAN」及「PASSPORT」字樣，清楚且容易辨別；最後，登載中、英文正式國名，並將英文正式國名「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽外圈。

新版護照規劃於明年1月發行，民眾現在手上持有的原版護照，都可以繼續使用至護照效期結束為止。若國人想提前申請換發新版護照，也可向外交部領事事務局及各辦事處申請，換發的規費一樣不變。

(中時新聞網)