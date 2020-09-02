大陸近期連續在台灣周邊海域進行軍事演習，8月以來已多達十餘場，美軍亦加強空中偵察機與海面艦艇通過台灣海峽，美中在台海周邊軍事較勁情勢迅速升高。台灣軍事專家表示，解放軍的軍事活動透過政治化操作，不斷在媒體上創造聲量，要讓台灣不戰而降，但實際軍事動作卻出現收縮，顯示不希望與美軍發生衝突。

由台灣長榮集團創立的國家政策研究院文教基金會週三舉行名為「中美軍事對抗熱點與台海安全」座談會上，軍事專家吳明傑表示，目前在美軍加大兵力監控台海的情況下，北京只能繼續對台展現「以武促統」及「以戰逼降」的策略，並無法達成所謂「首戰即終戰」的目標。

《美國之音》引述吳明傑的話說：「台灣作戰意志不能示弱，也不能被屈服，因為解放軍做這麼多動作的目的就是要屈服你，讓你不戰而降。」在美國確認對大陸戰略方針之後，無論北京姿態是否放軟，或是避免直接對抗，美軍應該會持續目前的相關行動，甚至升高對大陸的軍事壓力。

與會的國防大學中共軍事事務研究所所長馬振坤表示，解放軍武器裝備現代化的程度逐漸接近美軍，不過從最近美中兩軍的角力來看，美軍不只在實力上略勝一籌，還包括軍事手段的操作。因為美軍畢竟累積了相當多實戰的經驗，更重要的是，美軍並不畏懼衝突，而且顯然已做好衝突的準備。

但是，馬振坤說，解放軍透過政治化的操作，不斷在媒體上創造聲量，但軍事動作卻出現收縮，顯示不希望與美軍發生衝突。

中華亞太精英交流協會秘書長王智盛表示，兩岸關係目前最大的問題就是雙方沒有交集、互動，甚至溝通，但是彼此應該都同意台海情勢絕對不能發生誤判及衝突。如何利用這種交集，創造兩岸關係穩定的互動，將有可能把危機變成轉機。

(中時新聞網)