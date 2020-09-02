中國工程院院士鍾南山表示，人命是最重要的人權，中國在新冠病毒疫情保住這麼多人的生命是最大人權表現。

9月第一天，中國各地中小學與幼稚園，迎來了久違的開學日。往年開學日例行在央視播送的特別節目《開學第一課》，今年以抗擊疫情的「少年強中國強」為主題，北京、武漢同時設置課堂，傳遞「人民至上，生命至上」的價值理念。包括「共和國勳章」獲得者鍾南山，「人民英雄」國家榮譽稱號獲得者張伯禮、張定宇、陳薇，以及在抗疫情中代表人物張文宏、吳尊友、毛青等人，共同為學生們講課。帶來感人的抗疫故事。

節目中，廣州醫科大學附屬第一醫院國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山擲地有聲地說道「人的命是最重要的人權！我們保住了這麼多人的命，這是我們最大人權的表現！」

鍾南山指出，大學畢業後的60年，最重要的兩件事是17年前的SARS疫情和今年的新冠疫情。他引述國家主席習近平的話指出，要把人民的生命安全和身體健康放在第一，為此可以不惜一切代價。

鍾南山認為，新冠病毒傳染得很厲害，中央在獲悉情況後非常重視，決定關閉武漢機場、火車站等通道，武漢封城76日讓中國至少減少感染70萬人。

(中時 )