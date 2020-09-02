國1南下豐原段火燒車 路肩自燃燒成廢鐵 18:202020/09/02 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號南下169.5公里豐原段路肩發生火燒車，正逢下班尖峰時段，車陣嚴重回堵。（民眾提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 灰色轎車疑引擎過熱起火燃燒，濃煙火勢向隔壁車道蔓延，過往車輛紛紛退到內線超車道。（民眾提供／王文吉台中傳真） 國道1號南下169.5公里豐原段路肩發生火燒車，正逢下班尖峰時段，車陣嚴重回堵。（民眾提供／王文吉台中傳真） 國道1號南下169.6k豐原段2日傍晚5時許發生火燒車事故，1輛灰色轎車疑引擎過熱，停靠到路肩不久，隨即起火燃燒，初步了解，駕駛及時逃出，無人員受傷。由於火勢濃煙猛烈，過往車輛紛紛退避到內線超車車道，加上正逢下班尖峰時段，車陣沿路回堵到后里，台中市消防局獲報已出動3車8人前往灌救，起火原因有待進一步調查。 國1南下豐原段火燒車，路肩自燃燒成廢鐵。(民眾提供/王文吉翻攝) (中時 ) #燃燒 #路肩 #豐原 #火燒車 #國道1號 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2 清潔工台61線撿垃圾慘遭砂石車追撞 屍塊噴滿地慘死 14:522020/09/01 社會 高鐵中秋疏運加開188班車 3日開放購票 10:412020/09/01 財經 Kuga領軍立功Ford八月市占第三 九月購車加碼優惠 15:032020/09/01 汽車情報-優惠快訊 環保局招考儲備駕駛 40K等你 04:102020/09/01 地方新聞 車輛未禮讓行人 最高罰3600元 04:102020/09/01 生活新聞 無人巴士上路！台中自駕車9月1日起在水湳智慧城試運行 11:102020/09/01 財經 福特8月銷售暴衝 擠進車市前三強 15:172020/09/01 財經 《汽車股》特斯拉營收占比明年拚過2成 聯嘉多頭催油門 11:422020/09/01 財經 HYUNDAI大器休旅工藝進化 SANTA FE LUX奢華登場 11:552020/09/01 汽車情報-汽車新聞 經貿交流更上層樓 台日相互開放商務人士入境 12:212020/09/01 政治 社會熱門新聞 國1南下豐原段火燒車 路肩自燃燒成廢鐵 - 社會 台中南區二樓透天厝火警 疑一人受困 - 社會 發文護航「保全李宗瑞」共犯 他真實身分曝光網氣炸 - 社會 囚禁高雄少女 羅男19歲嫩妻：結婚才知真面目 - 社會 傳羅嫌認了對少女「隔衣磨下體」 檢方聲請羈押 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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