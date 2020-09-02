灰色轎車疑引擎過熱起火燃燒，濃煙火勢向隔壁車道蔓延，過往車輛紛紛退到內線超車道。（民眾提供／王文吉台中傳真）

國道1號南下169.5公里豐原段路肩發生火燒車，正逢下班尖峰時段，車陣嚴重回堵。（民眾提供／王文吉台中傳真）

國道1號南下169.6k豐原段2日傍晚5時許發生火燒車事故，1輛灰色轎車疑引擎過熱，停靠到路肩不久，隨即起火燃燒，初步了解，駕駛及時逃出，無人員受傷。由於火勢濃煙猛烈，過往車輛紛紛退避到內線超車車道，加上正逢下班尖峰時段，車陣沿路回堵到后里，台中市消防局獲報已出動3車8人前往灌救，起火原因有待進一步調查。

國1南下豐原段火燒車，路肩自燃燒成廢鐵。(民眾提供/王文吉翻攝)

(中時 )