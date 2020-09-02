英國一名中學35歲已婚女教師巴柏，2年前因與15男學生發生性關係並可能懷孕，不僅可能面臨與兒童發生不當關係等3項罪名起訴，據外媒指出之後她與男學生私下見面後私傳裸照，隨後傳遍校園，最終在該校校長確認後，事跡敗露，女教師才遭逮捕。

據《每日郵報》指出，當年已婚、兒子已就學的33歲女教師巴柏，2年前在一個體育頒獎晚會後，把男學生戴上了車，開到一個僻靜之處並發生關係，之後並與男學生私下見面2次，並透過社群軟體Snapchat「閱後即焚」功能私傳裸照。

檢察官透露，起初男學生對校長否認與女教師巴柏曾發生關係，但後來在跟警方談話時表示，「我當時撒了謊，因為巴柏告訴我她可能懷孕了，讓我感到恐慌...除了朋友之外，我幾乎對所有人說謊」。

不過巴柏向警方否認與該名男學生發生關係等相關罪名。巴伯是去年3月遭逮捕，當時她聲明否認與男學生發生關係，並且稱自己懷孕在校園內廣為人知，那是她丈夫的孩子，不過後來她流產了。至於裸照外傳，她則解釋是遭駭的。

然而，男學生向警方表示，巴伯私下向他稱不知道肚子裡的孩子究竟是男學生的還是先生的，「如果是我的，那我還太年輕，無法處理這種情況，後來她給我打電話，哭著說流產了，我當時真的不明白那是什麼，也不知道是不是我的錯」。

目前巴柏否認了對她提起3項與16歲以下兒童發生不當關係的指控，只承認發給他一張照片；由於巴柏不願認罪，聽證會仍將繼續進行。

(中時新聞網)