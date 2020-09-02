自從蔡政府宣示開放美豬進口，台美關係加速升溫。繼美國衛生部長阿札爾來台後，再傳台美將舉行「高階經貿對話」，由美國國務院「第三把手」次卿凱斯克拉奇（Keith Krach）親自率團來台主持。總統府發言人張惇涵對此表示，正進行相關工作安排磋商。

經濟部長王美花已在8月31日和美國國務院次卿史達偉（David Stilwill）舉行視訊研討會。王美花事後宣布年底舉行舉辦「台美經濟與商業對話」，對話將由主管經濟成長、能源及環境的美國國務院次卿凱斯克拉奇（Keith Krach）主持。

針對美國次卿凱斯克拉奇（Keith Krach）擬來台與會，總統府發言人張惇涵僅表示，雙方還在就對話形式、議題及相關工作安排進行磋商，「我們也期盼台美經貿高階對話能夠即早展開。」

不過，蔡英文總統在臉書已表示，「這幾天，我們看到捷克的韋德齊參議長率團訪台，也看到台灣和美國即將啟動新一輪『台美經濟商業對話』。國際局勢正在快速變化，全球供應鏈正在重組，我們希望可以把握機會，為國家的 #整體經濟利益 和 #未來總體戰略，做出長遠的正確決定。」

蔡英文強調，「上周五我們宣布放寬的美豬美牛相關政策，並沒有所謂『交換說』，而是基於 #國際標準，採取 #科學證據 所做出的決定。我們希望向國際社會說明，台灣有解決困難問題的決心和能力，答應過的事情，就會排除困難來完成。同時我們也會盡最大的努力，來守護國人的健康。」

(中時新聞網)