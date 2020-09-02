單人套餐A餐。（頌丹樂提供）

來自泰國、曾榮獲米其林1星的「Somtum Der」餐廳品牌，由頌丹樂股份有限公司逆勢操作，在後疫情、仍有國外旅遊禁令時引進台灣，以「頌丹樂」為中文品牌名稱，台灣首店預計於9月底舉辦開幕記者會，並選在「微風台北車站」2樓正式營運。由於該品牌本店及海外分店皆有摘星、入選當地美食指南，其料理品質頗令人期待。

頌丹樂2位創辨人Thanaruek Laoraovirodge（CEO）和 Kornthanut Thongnum （執行主廚）都來自泰國東北部伊善（Isan），提供泰國最正統的「伊善美食」為目標，創立「Somtum Der」這個餐廳品牌以來獲獎無數，紐約分店於2016年成為第1家獲頒米其林1星的泰式伊善料理餐廳，東京分店也是2020年首家被列入米其林餐盤推薦的泰國餐廳。業者表示，「不僅於泰國地曼谷、清邁，其海外分店—美國紐約及布魯克林、越南胡志明市、日本東京等地拓點，台灣則為海外第5家，對明年入圍米其林此事寄望頗深」。

頌丹樂表示：「提供米其林餐廳的精緻餐點，只要付實惠的街頭價格即可享用。」其餐點形式有3種，提供單人、兩人或多人套餐，其中，兩人套餐1000元有找，店內經典招牌菜「小辣椒鹹蛋青木瓜沙拉」（售價228元）、必吃炸物首選「金錢蝦餅」（售價260元）、人氣主食「羅勒香炒雞肉／豬肉飯」（售價220元）、泰式風味「椰奶烤豬肉串」（售價250元）、必嚐泰熱湯「酸辣豬軟骨湯」（售價260元）、人氣爆棚甜點「泰式粉紅塔冰沙」（售價150元），菜式多樣可供饕客享用，開幕當天打卡即送「黑糖爽丹樂仙草冰」乙份、限量100份。

(中時 )