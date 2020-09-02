上週總統宣布開放美豬、美牛進口，民進黨今中常會引發熱烈討論；據轉述，蔡總統在會中則以韓國為例表示，當初韓國進口美豬美牛時，引發大規模抗爭，總統挺住後，最後順利簽了ＦＴＡ，現在獲利很大，利多於弊，所以台灣要朝向簽署ＦＴＡ才有競爭力。

據轉述，由於民進黨南部縣市有龐大支持者，尤其台灣養豬大縣，雲林、屏東、彰化及嘉義，都是民進黨大票倉，因此今天中常會中，與養豬大縣的中常委紛紛發言。

據轉述嘉義縣立委蔡易餘發言指出，豬農在意設備提升，政府必須要改善養豬環境、有效率提升設備；此外，必須穩定價格，穩定衝擊；外來美豬在市面販售，相關單位要做產品標示、等級落差，讓民眾可以做正確選擇；最後是台灣豬肉外銷，是希望未來有成功案例，行政院要宣傳，以說服更多豬農。

據轉述，屏東縣立委鍾佳濱則說，屏東是養豬第二大縣，豬農對這次美豬放寬政策，是為了貿易雙方互惠，豬農都對自己的豬未來出口有信心，但是希望在地方上，標示及產地要標示好，台灣豬的競爭力上是不會輸，所以希望標示上要做得紮實。

至於嘉義的中常委陳茂松，唸的是食品加工則說，瘦肉精台灣按照國際標準，但是所謂食品添加物包括飼料，若在標準範圍是沒問題，所以政府控管添加的標準值以內。

據轉述ㄝ彰化縣黨部主委邱建富本來也要發言，卻因為大家反應熱烈，時間過於冗長，因此會後也向民進黨秘書長林錫耀建議， 目前台灣溫體豬肉供不應求，建議國產豬標章、個賣場要標示清楚，美牛也要，讓消費者有選擇，不要受騙，也豬農有檢驗狀況。

此外，今天會中，大家對於一百億元的養豬基金都建議行政院必須好好規劃，要發揮效率，還要達到穩定價格，保障豬農受益，不讓豬農虧本為原則。

(中時 )