民眾若要購買蜂蜜，可認明國產蜂產品證明標章。（邱立雅攝）

養蜂人江為慶承襲祖父、父親的養蜂事業，3代人養蜂長達70年的歲月，江為慶感嘆養蜂的工作孤獨又艱辛，每年2月起就要趁深夜載著蜂箱追著花期跑，但辛苦總有收穫，今年江為慶在超過百名競爭者中，榮獲全國國產龍眼蜂蜜品質評鑑特等獎，是他首度獲得的最佳成績。

遊牧民族是趕著牛羊逐水草而居，台灣的游牧民族則是養蜂人，哪邊有花往哪邊跑，江為慶每年2月底，趁著高雄荔枝、龍眼花期開始，就要連夜搬著蜂箱把蜂蜜載去南部放置，20多天後隨著花期移去台南，再一路往北。

「養蜂人是孤獨的。」江為慶說，平常都是一個人在深山裡工作，遇到事情都要自己扛，有時候遭到蜂蜜叮咬，也只能咬牙忍痛撐過去，他說被蜜蜂叮咬的痛「不輸被人痛打一拳」，甚至還曾雙眼眼皮被叮到腫起來，差點看不清前方的道路。

今年江為慶首度榮獲全國國產龍眼蜂蜜品質評鑑特等獎，他笑說獲獎很意外，但感覺十分榮耀，因每屆賽事都要與來自全台超過百名的蜂農競爭，能拿到前12名得到評審肯定，相當意外也高興。

近年來市面上出現不少假蜜，江為慶也特別分享辨別真假蜜的小撇步，他說首先要透過瓶身觀察，若乾淨不透光則為真蜜，若清澈像沙拉油般透明，百分之百是假蜜。另一個方法則是蜂蜜加水搖勻，真蜜的泡泡細而厚且不易消失，假蜜的泡泡兩、三分鐘內就消失。最重要的，還是要認明國產蜂產品證明標章，上方印有流水號，代表蜂蜜的身分證。

(中時 )