德州儀器（TI）近日推出業界首款DC／DC升降壓轉換器，結合可程式設計輸入電流限值和整合動態電壓調節功能，可使電池壽命延長至少50％。TPS63900擁有業界最低的靜態電流（IQ）75nA，在10μA時可提供92％的效率，且其輸出電流為競爭產品的三倍，有助於工程師針對電池供電的工業及個人消費性電子產品延長電池壽命。

一般來說，工程師面臨的共同挑戰為設計低IQ產品的同時，也能在智慧電網和網路透過常見的射頻標準（例如: 窄頻物聯網（IoT）、藍牙低功耗、遠距無線M-Bus等，發送訊號時提供足夠的輸出電流。TPS63900可幫助工程師在電池供電的無線連接產品和應用中節省能源。

TPS63900整合動態電壓調節功能使系統在提供高功率的同時，亦能夠保持較低電壓且有效地運作，從而最大限度地延長電池壽命，且減少工業應用所需的日常維護。

此功能可協助設計工程師優化超低功耗感測器和無線連接IC的電源架構，從而支援使用一次電池運作10年以上的產品。比如升降壓轉換器可以和TI的MSP430FR2155在安全或無線IoT感測器應用中搭配使用，可監控水泵的振動以進行預測性維護並降低成本。

作為業界最低且整合可程式設計輸入電流限值的IQ升降壓轉換器，TPS63900可對超級電容器進行高效充電以緩衝峰值負載、保護電池容量並延長系統壽命和性能。全充式超級電容器有助於緩衝需要高峰值電流來做運作的元件（如電動智慧鎖中的那些元件）所需的能量。 透過減少高達50％的由負載瞬態引起的輸出電壓紋波來提高連接應用的穩定性。新型升降壓轉換器的超快速瞬態回應可保持內部調節環路有效的同時也保持較低的IQ。此功能特別適用於諸如智慧水錶和瓦斯錶等，那些始終打開但在分享資料時需在短時間內消耗大量功率的應用。

(工商 )