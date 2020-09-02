是德科技（Keysight Technologies Inc.）宣布仁寶電腦（Compal）採用是德科技旗下5G測試平台，來驗證筆記型電腦、智慧型手機、穿戴式裝置和平板電腦等5G消費性產品的射頻（RF）和資料傳輸效能。

仁寶電腦是領先業界的ODM大廠，總部設於台灣。該公司近期採用是德科技基於UXM 5G無線測試平台的5G裝置測試解決方案，來驗證各種外觀和尺寸的5G產品，它們涵蓋3GPP定義的所有頻段，並支援獨立（SA）和非獨立（NSA）模式。仁寶電腦正全力推動5G相關研發專案，包括適用於智慧農業、智慧製造、醫療保健和雲端遊戲垂直市場的各種5G產品和應用，而是德科技解決方案為其幕後推手。

仁寶電腦創立至今三十餘年，已成功研發無數的資訊通訊科技（ICT）產品。是德科技5G解決方案可滿足仁寶電腦從設計到製造的多元測試需求，以便快速且經濟有效地確保所有最終產品，能夠達到仁寶電腦設定的高效能標準。

仁寶電腦研發副總經理張以昀（Yi-Yun Chang）表示：「仁寶電腦與是德科技等5G領導廠商合作無間。是德科技全系列優質技術解決方案，使得我們能夠全面驗證各種終端產品，以滿足全球各地消費者的需求。一家真正了解多元化市場的合作夥伴，可協助我們針對不同應用領域，設計出以人為本，兼顧功能和美感的產品。」

仁寶電腦是高通（Qualcomm）數據機解決方案的合作廠商，而是德科技也是高通5G裝置製造商生態系統的一員，兩者相輔相成，可望加速推展仁寶電腦的5G設計驗證與開發流程。是德科技端對端解決方案，是測試5G裝置、資料中心、無線路由器和5G網路基礎設施的最佳利器，使得仁寶電腦等ODM製造商，能善用常見的軟硬體解決方案，來簡化測試流程。

是德科技資深總監Cao Peng表示：「我們很高興能夠支援仁寶電腦開發並製造以人為本的產品。有了是德科技5G解決方案，全球連網生態系統可掌握無線產業的龐大商機，一次滿足醫療保健、物聯網和汽車等多種產業需求。」

(工商 )