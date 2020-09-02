今年新竹市益全香米產量有8000公斤，該品種的白米有芋頭香味，十分受市場歡迎。（邱立雅攝）

新竹市好香米新米上市了。新竹市腹地雖小，市農會仍推廣精緻農業，3年來把飄著芋頭香氣的益全香米品種打造成受歡迎的「好香米」，今年產量僅8000公斤，限量搶購中。

益全香米為台農71號，目前在新竹市海埔新生地栽種面積僅2公頃，年產8000公斤，十分珍稀。市農會總幹事鍾祥銘表示，海埔新生地屬砂質土壤，家以東北季風吹拂，讓空氣流動之下，稻米長得更好。這款稻米因為在煮的時候，一打開鍋蓋就能聞到芋頭香氣，還愈嚼愈香，十分受市場歡迎。

好香米推廣3年來，農會持續輔導農友作栽培技術改良，鍾祥銘指出，因好香米味道好，目前正鼓勵農友加入產銷班，希望海埔新生地300多公頃都能推廣栽種。

鍾祥銘表示，好香米從插秧到收成約110天，期間經整地、施肥、蟲害防治、除草，收割後，烘乾、篩米、包裝，每一環節都得兢兢業業，且品質保證。今年1期作的好香米種植面積約2公頃，產量約8000公斤，為限量發售。

新竹市稻米產銷班表示，好香米出貨時均為3天內碾製，上市前並經送SGS檢驗合格，確認安全無毒也無添加防腐劑，而剛收割新鮮的好香米新米最佳賞味期限約20天，農會也歡迎民眾可至現場購買。

(中時 )