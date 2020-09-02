教育部與台藝大合作推出反毒音樂劇，今年度首場演出在新竹高商。（邱立雅攝）

新竹市去年度反毒教育成果優異，教育部選定新竹高商作為全台26場反毒音樂劇《光》的首演場，透過戲劇的演出，深化學生的反毒意識，避免青少年因染毒而成為未來社會治安隱憂。教育部學務特教司司長鄭乃文特地到場表示支持。

教育部與國立台灣藝術大學合作推出反毒「樂舞劇」《光》， 去年全國巡迴15場廣受好評，今年再全國巡迴26場，2日於新竹高商首場演出。劇情描述一對曾經感情很要好的兄弟，哥哥成功走出吸毒的陰霾，成為戒毒專家，然而弟弟卻深陷吸毒的泥淖，兩兄弟也因此漸行漸遠。

鄭乃文表示，教育部推動行政院新世代反毒策略，著重兒少預防能力並深化全民反毒意識，選用音樂劇則是因為從各種實證來看，戲劇最能反映人生，讓學生透過看戲對毒品正確認知，培養拒毒意識。由於場次有限，竹市反毒教育表現佳，加上校方積極爭取，於是音樂劇首場選擇在新竹高商舉辦。

教育處代理處長沈靜濤表示，去年新竹市獲得教育部反毒宣導反毒執行計畫績優縣市，是非六都之外唯一獲得殊榮的縣市，市內的育賢、三民等國中也獲得反毒防治計畫績優學校表彰。竹市在針對毒品防治上採用生活化的宣導，沈靜濤表示，竹市有設計反毒桌遊，讓學生透過遊戲認識新興毒品，了解毒品類型與內容特色，甚至可能造成的身心靈影響，透過相關宣導讓毒品防治更落實。

(中時 )