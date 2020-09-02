涉誘拐高雄14歲少女的羅育祥，檢警查扣4級毒品阿普唑他，懷疑他對少女餵毒、囚禁密室當性奴，而這密室還是為躲避之前性侵2少女遭重判10年的徒刑所闢建，但羅供詞避重就輕，皮皮態度令人感到死性不改；外界認為，羅就算服刑結束，出獄後恐將仍是不定時炸彈。

檢警搜出約13公克的4級毒品阿普唑他片，羅男則辯稱是買來抑制焦慮、穩定自己情緒，不知是毒品，還瞎扯少女看到後表示想要吃，他便拿給她吃。羅更大言不慚說，他是有意跟少女交往，才會進一步發生性行為，不會強迫她，並坦承有趁機隔著衣物「用下體磨蹭她」。

離譜的是，羅明知網路、媒體破天荒報導尋找少女，還曾拿網路訊息給少女看，說「大家都在找妳」，甚至警方都已找上門及同夥也都到案，卻不肯放走少女，這樣的毛骨悚然的動機、目的讓警方覺得不可思議。

據了解，羅男這次誘拐不像之前一樣，馬上對被害少女下手性侵，反倒是放長線釣魚，並買了少女喜歡的鯊魚放在密室裡；羅男噁心的狼爪舉動，似乎真的打算將少女軟禁在密室，成為他逃避服刑的性奴。

(中時 )