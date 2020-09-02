今天是農曆七月中元普渡，近午信義區商辦、百貨業齊為「好兄弟」普渡，而擁有逾百家國內外租戶的台北101辦公大樓亦匯集各家租戶好食好物，加上荒野攝影展正於大廳展開，數幅7米高大幅攝影作品更為101打造出「最美中元普渡」。

台北101與荒野基金會共同舉辦「律動於荒野之心」攝影展，再度讓台北101辦公大樓的大廳搖身變成當代藝術的完美展示場域，特別是八幅超過7公尺長的巨幅攝影作品讓現場視覺震撼感十足，完美且貼切表現台灣山河和荒野的壯闊感。此次展覽一次蒐羅自然生態攝影家徐仁修幾十年在台灣山林間的紀錄，不僅表現專屬台灣生態的豐饒，同時也以絕美藝術呈現的方式凸顯生態保護的重要。

被稱為台灣「大自然代言人」的自然生態攝影家徐仁修，1995年創辦「荒野保護協會」起，就用購買、租借的方式圈護荒地，讓山林維持本來就該有的面貌讓大自然經營自己，恢復生機。超過35年經驗中，花六年時間拍攝只開三天的金草蘭；他說「生態即是物種和環境的關係」對生態照片的要求，是視覺吸引力、物種和環境缺一不可。

台北101表示，台北101的一樓大廳作為台灣現代文明的當代藝術展示場域，如今把台灣山林的美好和面對荒野的挑戰，一起移到大廳，就是國際友人對台灣的第一印象，面對挑戰時，師法自然的過程裡孕育出的文化，慢慢形塑台灣現代文明。

(工商 )