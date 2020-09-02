我國上半年反傾銷稅 已課1.3億元 18:412020/09/02 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 進出口示意圖。圖／本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部關務署表示，我國實施反傾銷措施，課徵反傾銷稅案件目前共七類產品，包括毛巾、鞋靴、過氧化苯甲醯、卜特蘭水泥及其熟料、特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品、不銹鋼冷軋鋼品及碳鋼鋼板。 若統計我國今年上半年，海關徵收反傾銷稅額合計約新台幣1.3億元。關務署指出，我國對特定產品實施反傾銷措施後，進口量大多呈現下降趨勢，彰顯反傾銷措施得以維護國內產業合理經營環境。 (工商 ) #我國 #反傾銷稅 #反傾銷 #實施 #措施 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美種族動亂 川普親信語出驚人：騷亂、無政府有助選情 06:522020/09/01 國際 布局非洲新金磚研討會 圓滿落幕 04:102020/09/01 企業經營 瘦肉精零檢出 高屏議會國民黨擬修法 04:102020/09/01 地方新聞 期貨鑽石獎 國泰獲獎連連 04:102020/09/01 產業特刊 區域經濟整合潮 被遺忘的台灣 04:102020/09/01 兩岸新聞 抗中火悍將 環保局長吳志超請辭 盧秀燕說話了 10:402020/09/01 政治 反制農田水利會改制 自救會提假處分 藍委將提釋憲 12:592020/09/01 政治 法人搶補 電子返主流 台股收復12700 14:182020/09/01 財經 採購岸置魚叉飛彈 列機密預算 04:102020/09/01 兩岸要聞 哥倫比亞大盜侵豪宅行竊680萬 判徒刑1年驅逐出境 13:552020/09/01 社會 財經熱門新聞 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 採用三星8奈米嚇壞市場 繪圖晶片大廠棄台積電有玄機 - 財經 川普堵死華為最後逃生門 港媒爆深圳也危險了 - 即時 散戶當心！美股恐崩跌 華爾街大佬逃難聰明錢準備好了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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