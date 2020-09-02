財政部關務署表示，我國實施反傾銷措施，課徵反傾銷稅案件目前共七類產品，包括毛巾、鞋靴、過氧化苯甲醯、卜特蘭水泥及其熟料、特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品、不銹鋼冷軋鋼品及碳鋼鋼板。

若統計我國今年上半年，海關徵收反傾銷稅額合計約新台幣1.3億元。關務署指出，我國對特定產品實施反傾銷措施後，進口量大多呈現下降趨勢，彰顯反傾銷措施得以維護國內產業合理經營環境。

(工商 )