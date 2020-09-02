金曲歌王陶喆2日出席2020「友好天使在身邊」慈善音樂記者會。他與老婆Penny育有1歲多的兒子「BonBon」，自認是孩子王，很會陪兒子玩樂，老婆在家則是扮黑臉，兒子現很黏他，Penny甚至會吃醋。第二胎計畫？他不諱言之前希望生3個，如今希望再拼第2胎，「但Penny也有說生1個就好了，因為照顧兒子滿辛苦。」

他身邊好友幾乎都生女兒居多，常誇讚女兒相當體貼，他笑回：「我兒子也很貼心啊。」至於下一胎，他認為男女都好，「小孩、媽媽健康才是最重要。」他每天樂幫兒子洗澡，近來一周有2晚會單獨陪兒子睡覺，讓老婆有休息時間，他打趣表示獨自與兒子睡覺時，兒子在半夜2、3點醒來欺負他，偷偷用手去摳他的腳，讓他驚醒，他笑說：「我晚上睡得好好的，半夜會覺得旁邊有一個人盯著我，整個挫到。」更形容陪伴孩子就是甜蜜的負擔。

此外，受到疫情影響，他從農曆年後，原定的7場商演及2檔真人秀節目邀約皆取消、暫緩，粗估損失逾千萬元。他在台除了陪伴家人外，正忙創作、籌備新專輯，透露原定今年有新的世界巡演起跑，但因為疫情已喊卡，昨預告9月底先推出新歌，滿足樂迷。他將在11月27日於台北國父紀念館參加「友好天使在身邊」慈善音樂會，當天有神秘嘉賓助陣。

陶喆出席「友好天使在身邊」慈善音樂記者會，開心與小孩玩樂。（天使心家族基金會提供）

(中時 )