徐丞志用「台股加權指數過去」和「每月有交易戶數」 。 （圖／翻攝自徐丞志臉書）

近期，不論是美股或台股常開出紅盤，熱鬧滾滾，吸引更多人爭相投入，但有學者卻從證交所的資料統計分析，發現台股7月的交易戶數高達256萬戶，理論上要每2500年才有一個月會有這麼大的交易戶數，對於股市不尋常的熱度，他只想奉勸大家一句話：「趁著還能跑，趕快下車！」

台灣大學化學系助理教授徐丞志日前在臉書發文，他表示利用台股加權指數過去20年的歷史走勢圖，以及從台灣證券交易所的「證券市場統計概要月報」抓出「每月有交易戶數」的逐月數據做出統計比較，過去20年台灣股票市場平均每月有交易戶數約為 138 萬戶（因為過去20年台灣人口數僅從2200萬增加到2300萬，因此就不做趨勢線修正），標準差約為29萬戶。由這個數字可以得知在絕大多數的月份裡，有在台股進行交易的人數大約落在 80 ~ 196 萬戶之間（正負兩個標準差內），占了大約 95% 的月份。

因此，當台股每月有交易的戶數超過200萬戶時，代表有很多平常完全沒在碰股票的人都跳進場內進行交易了。

股票市場上有個很常被討論的理論，叫作「擦鞋童理論」，典故是在20世紀初的紐約，有個經濟學大師發現，連擦鞋童都在跟他討論要買哪支股票，他因此判斷市場過熱且即將崩盤，因此出脫手中的股票而逃過股災。

台股歷史上幾次的景氣循環高點，都伴隨著超過 200 萬戶的「每月有交易戶數」，包括2000年初的 dot-com 泡沫，以及2008年的美國金融海嘯，緊著就是腰斬的台股加權指數。

同時，再回頭看看最近半年的數字，3月的交易戶數為246萬，4月(195 萬)、瞬月(205萬)、5月(220萬)，接著7月則達到256萬戶，（8月沒意外的話也會超過200萬戶，所以過去半年只有一個月低過熱的警戒線。）

他強調，256 萬戶在統計上是什麼概念，它代表了的是四個標準差，也就是它出現的機率為0.003%，等於是每三萬次才會出現一次，換算一下就是理論上要每2500年才有一個月會有這麼大的交易戶數出現。而且別忘了，今年3月才剛出現過246萬交易戶數（標準差 3.7，機率約為萬分之二），而且過去連續幾個月都在200萬戶以上。

很多人只看到眼前股市的榮景，而沒有想到與經濟現況並不符合，面對這麼不尋常的股市熱度，搭配加權指數不斷創下歷史高點，徐丞志只想說一句話：「趁著還能跑，趕快下車！」

(中時新聞網)