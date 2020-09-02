日前政府宣布台灣將放寬美豬、美牛進口規範，引發軒然大波，國民黨雖召開多次記者會，但對執政黨制衡卻有限。對此，名嘴李正皓分析，國民黨應該要做到譴責民進黨、肯定蔡總統決策，以及和民進黨共同制定相關政策這三步驟，並感嘆其實國民黨可以成為美豬議題的「先知」，而非像現在這樣。

李正皓今(2日)在臉書上指出國民黨在美豬上有意義的態度與政治攻防的三個步驟：

第一步，譴責民進黨過去阻擋美豬輸台，讓台、美經貿協議足足慢了八年才啟動。

第二步，後知後覺總比不知不覺好，肯定蔡英文在這個當下願意承擔政治風險，做出開放美豬的關鍵決策。

第三步，坐下來與民進黨合作制定包含如何落實豬農補貼、美豬產地表示、商品抽驗、違法標示之罰則⋯等行政細節，做好忠誠反對黨的角色。

李正皓表示，這次美豬開放的議題上，國民黨明明可以選擇當「先知」，卻又做出最單細胞政治攻擊：罵民進黨雙標、髮夾彎。他質疑，「就算民進黨雙標、髮夾彎又怎樣？」

李正皓分析，目前國民黨的攻擊了不起讓民進黨小傷，不會傷筋動骨。因為大陸的威脅就這樣赤裸裸的放在眼前，只要美國未來適時的再釋出對台利多或善意，民進黨隨時可以從這個政治風暴中輕騎過關。

至於國民黨能在這場政治風暴中加到分嗎？李正皓則說，「有啦，我相信最近一鬧，國民黨在國台辦心中加了不少分，但未來國民黨與華盛頓的關係可能真的回不去了。」

(中時新聞網)