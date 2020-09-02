行政院今2日公布新版中華民國護照封面，新護照採用方式，是放大英文TAIWAN字樣，縮小「護照」兩字。國徽外圈也加上英文全名REPUBLIC OF CHINA標示。對於新護照封面，總統府副秘書長李俊俋，今提出另類觀點表示，新護照「關鍵秘密」就是「票多的大，票少的小」。

外交部指出，新版護照的封面設計重點為：（一）變動最小，保留現行版本的元素及架構，包括中華民國、REPUBLIC OF CHINA、國徽、TAIWAN、護照、PASSPORT，以及顏色不變，主要以凸顯台灣辨識度為原則。（二）放大「TAIWAN」字樣並將「TAIWAN」 及「PASSPORT」字樣緊鄰。（三）登載中、英文正式國名，並將英文正式國名 「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽外圈，維持尊崇性，更增添設計感。

李俊俋今2日在臉書貼文表示，新版護照出來了，當然不是大家都滿意，但台灣是一個多元社會，本就存在不同的聲音，重要的是這次改版有沒有更容易識別，避免國外人士產生「China的誤解」。

而這次護照改版調整了英文國名「REPUBLIC OF CHINA」的呈現方式，並且更凸顯「TAIWAN PASSPORT」的做法，都有助於提升識別、降低國外人士的誤會，讓「台灣」能走向國際，讓世界看見「TAIWAN」。

李俊俋也PO出一張網友創意梗圖，稱護照的秘密就是「票多的大，票少的小」，圖片說明，因「2020總統大選，國民黨總統候選人韓國瑜+親民黨候選人宋楚瑜，合計拿下613萬票，約佔43%，民進黨蔡英文總統拿下817萬票，約57%」。所以新封面台灣的英文字體被放大。

(中時新聞網)