台隆集團代理台隆手創20年來表現亮眼，故日本東急手創Tokyu Hands聯手台隆，將 Tokyu Hands引入台灣，並於9月3日在SOGO復興館展示新型態概念店，規劃日本八大購物主題，並引進四大獨家品牌，如日本人氣美妝品牌「FUJIKO」、Tokyu Hands第一個肌膚保養品牌「muqua」等，在「偽出國」正夯的時刻，讓民眾有「類遊日」的體驗。

並於9月3日至9月30日推出Reopen活動，消費滿額贈日本製Tokyu Hands開幕紀念提袋、200元台隆抵用券， SOGO APP會員可於活動首四日憑指定活動通知，獨享Tokyu Hands復興店95折優惠。

台隆集團董事長黃教漳表示「忠孝復興商圈是台灣的中心，便利的地理位置與氛圍，與澀谷相似」，故選擇SOGO復興館作為首間概念店，並仿造位於澀谷的Tokyu Hands一號店，將日本的陳列設計及優質服務，展現給台灣消費者。遠東SOGO也表示，手創館在復興館引入13年來，每年創造8萬交易筆數、7200萬元的業績，也看好未來Tokyu Hands盼明年交易筆數破10萬。

(中時 )