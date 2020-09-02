國民黨中常會今討論改委會總結報告及本周全代會「一章四法」修法內容，其中中央委員行使不分區立委名單同意權，從過去都採負面表述（不同意票過半），改為正面表述（同意票過半）才能獲提名。中央委員席次原擬從「210席減少為160席，候補席次由105席減到50 席」，經中常委討論決定「由210席減少為190席，候補席次由105席減到95席」。

國民黨過去的不分區名單，中央委員都以不同意票行使，只要不同意票過半，該不分區立委就就從名單上剔除。本屆不分區立委提名，排序第17名的張顯耀獲得106張不同意票、57張同意票，因不同意票過半數被刷掉。

此外，排序第4的吳斯懷獲得84張同意票，82張不同意票，同意票數僅比不同意票多2票，低空通過；排序第16的車宜靜獲得87張不同意票、67張同意票；排序第19的范成連獲得89張不同意票、75張同意票，儘管不同意票遠高過同意票數，但因不同意票未過半數門檻，車宜靜、范成連仍獲得不分區提名，但范成連後來因另有爭議主動棄權。

過去國民黨黨章並未明訂中央委員行使不分區立委同意權採正面或負面表列，都由組發會在選前提出「不分區提名辦法」時採負面表列。黨內為了同意權行使方式爭吵多年，今天中常委討論中央委員席次時，又主張改採正面表列，雖然組發會主委李哲華等人力主「尊重主席職權」、「可在不分區立委提名辦法修訂即可」，不過多位中常委指前主席吳敦義去年提名不分區，就答應以後改採正面表列。

雖然組發會調出會議紀錄，發現去年的決議是「第21屆中常會」開始實施，並非本屆（第20屆）實施，不過江啟臣尊重中常委及吳敦義去年的決定，同意這次全代會時，在黨章中有關「中央委員權職」增訂以正面表列方式行使不分區立委同意權，將其條文化。

黨務人士指出，不分區立委提名屬主席職權，因不乏與黨的關係較弱卻有實力，或名氣不大卻對黨有貢獻者，若採正面表列，恐怕過關，例如副祕書長柯志恩、文傳會主委王育敏等當初擔任不分區的難度恐怕非常高；此外，一旦改採正面表列，也可能衍生被提名人向中央委員賄選等弊端。

黨務人士說，若採正面表列，吳斯懷在去年11月提名時就會被刷掉。

(中時 )