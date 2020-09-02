台東縣消防局關山分隊高級救護員「急救精靈」陳思雯，從事消防勤務 8年間，時常至池上鄉接駁病患至關山鎮，其中印象最深刻的是，有次接駁1位高齡98歲的阿公，接到時已ＯＨＣＡ（指患者在到院前心肺功能停止），尚未趕到醫院前竟急救成功，患者意識也恢復清醒。

從關山至池上距離僅10.2公里，車程13分鐘，陳思雯在接到病患前，98歲的阿公到院前已無呼吸心跳，但陳思雯憑藉著自身專業，在到院前急救成功，阿公不僅恢復心肺功能，意識清醒後的第一句話：我想要吃雞腿。

據了解，陳思雯是高雄人，非正期班畢業，經家人鼓勵參加特考班，民國100年畢業後，分發於關山分隊，認真具專業的她，去年參與急救案件超過30件，獲消防署「急救精靈」表揚，今年則獲得2020全國十大傑出救護技術員第一名殊榮。

「全國十大傑出救護技術員」選拔，由社團法人台灣急診醫學會為獎勵學以致用的救護技術員，以提升到院前緊急醫療的救護品質，每年由全國消防機關推薦優秀救護技術員代表甄選，其甄選標準除需有救護技術員資格外，並具ACLS（高級心臟救命術）等多項證照。

(中時 )