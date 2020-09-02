顏正國在片中不幸被鬼糾纏至死。（華影提供）

顏正國和陳雪甄在驚悚鬼片《馗降：粽邪2》飾演夫妻，片中顏正國不幸被厲鬼糾纏至死，陳雪甄一場到停屍間認丈夫遺體的戲，劇組為求真實，特別到台中殯儀館實景拍攝，現場氣氛相當肅穆，顏正國回憶時，不忘開玩笑說道：「第一次演恐怖片就躺著賺，但其實演屍體很難，都不能呼吸！」拍完這部電影，顏正國對未知世界的態度更為尊敬，「我相信，不管是對神佛或是好兄弟，只要你相信祂，尊敬祂，心存善念，祂都不會害你」。

陳雪甄在片中角色身心靈重創又進入中邪狀態，比鬼更可怕的演技驚豔眾人。她則坦言曾擔心太投入拍攝狀態時，會不小心真的中邪，「事前我有特別請教有靈異體質的朋友，問問真的中邪是怎樣一回事，後來得到的結論是『邪不勝正』，如果自己意念夠強大的話，就不用擔心會被入侵。我全盤了解後，在片場就有很大的信心把自己完全交給劇組，把表演發會到最大」。

陳雪甄去年曾與導演廖克發共同以《菠蘿蜜》入圍金馬獎最佳新導演，擁有豐厚的劇場經驗，同時身兼《馗降：粽邪2》的表演老師。為了準備角色，她除了做足功課了解憂鬱、躁鬱發作時的生心理狀態外，更表示：「聲音上面其實也需要很多排練，常對著鏡子找尋聲音表情和節奏，不過因為在家練習會很大聲，所以常常得把自己悶在棉被裡面練習。」在片中瘋狂喊叫的她，也有練就不傷喉嚨的小撇步，也會準備喉片和喉糖保養身體。該片全台熱映中。

此外，陳雪甄為了揣摩鬼上身的肢體表演，也花了一番功夫，她透露：「導演希望不是那種《屍速列車》喪屍型的形象，而是希望可以寫實一點，所以就去找到如何可以「真實存在」的模樣，也觀察人的狀態不好到一個極致後，會變成哪些更扭曲的狀態。」她花了很多時間看大量的鬼片，也從許多當代舞蹈劇場之中得到靈感，「我發現歐陸很多編舞家的演出比較怪奇，例如有奇怪的狀態、呼吸等，還有看日本舞踏，來從中找到一些可能性」。

《馗降：粽邪2》改編自台中、彰化沿海一帶的送肉粽習俗，1日劇組回到了送肉粽的發源地，並於台中舉辦首映會，主演許安植、顏正國、陳雪甄、劉國劭、夏紫薇及監製鄒介中、導演廖士涵一同出席，其中，陳雪甄的家人也來看她的演出，直呼太邪門，回到家閉上眼睛還是她中邪的畫面。而陳雪甄的弟弟還帶了珍藏36年的「好小子」海報，請偶像顏正國簽名合影，一圓粉絲夢。該片全台熱映中。

(中時 )