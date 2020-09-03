國民黨台南市議員王家貞、李中岑日前爆料坊間出現假3倍券，引發行政院長蘇貞昌震怒斥為假消息，除被警方依違反社維法移送，經台南地院簡易庭裁定不罰，檢方也因查無偽券簽結。不料，警方2日證實，在上級指示下已提出抗告；對此，王家貞痛批「浪費社會資源」。

今年7月20日王家貞、李中岑等人在台南市議會舉行記者會，爆料坊間有人拿3倍券到銀行兌換時，被發現是假券拒絕受理；但因當時3倍券還未開放兌換，引發蘇揆不滿怒斥藍營議員散布假消息，檢警隨即主動展開調查。

檢方以證人身分傳喚李中岑、王家貞、王的李姓女助理及李的友人勞姓男子到案說明，王還提供1張面額200元、無浮水印的3倍券供檢方調查，警方隨後也約談4人。

檢警發現，勞男因聽人談論收到無梅花浮水印的3倍券，無法分辨真假，經人建議向台灣銀行大里分行洽詢後，在與李女的LINE群組，發布「店家已收到假的了...拿到台銀請它們鑑定後證實是假的」等錯誤消息；李女未經查證轉知王，王、李即舉行記者會爆料此事。

檢方將扣案的3倍券送交刑事警察局鑑定，發現是真的3倍券，行文台銀調查也沒有接獲通報假券的資料，最後以沒有積極事證可以證明有人涉及偽造3倍券，全案簽結。

不過，警方則依違反社維法「散布謠言，足以影響公共安寧行為」，將4人移送台南地院簡易庭處理。但法官認定，王家貞等人對3倍券提出針砭，屬憲法保障言論自由範疇，且公共政策本應開放人民討論，凝聚共識，難認王、李故意捏造不實謠言，裁定不罰。對此，警方則在上級指示下，火速向台南地院普通庭提出抗告。

(中時 )