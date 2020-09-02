民進黨今中常會邀請小蝸牛市集創辦人陳甯翔、呂紹妤以「青年微型創業的困境－獨立品牌經營及都市空間需求」為題專案報告；黨發言人顏若芳會後轉述黨主席蔡英文裁示，持續落實「投資青年」的政策，在居住、就學、創業及就業上積極推動對青年更友善的方案，讓年輕人勇敢追夢，踏實築夢。

據轉述，報告人在會中指出，其實國家有很多閒置空間，他們會去盤點，看哪些是已經閒置很久的空間，再提出來跟縣市溝通，租給年輕朋友作為市集、打出品牌，一開始有困難，但後來總統有相關政策出來後，溝通就越來越好，但還是希望流程能快速。

總統指出，為了讓年輕人能積極創業，在去年競選時，她提出「青年創業圓夢」的政見，包括投資、融資(貸款)、青創基地等三大方向，而600億的青年創業貸款也已在今年8月1日正式上路。

據轉述，桃園市長鄭文燦則表示，改造場域比辦活動需要的經費更多，希望政府協助。

高雄市長陳其邁首度以當然中常委身份出席中常會；據轉述，由於陳其邁當時擔任行政院副秘書長時正主導此項政策，因此總統希望陳其邁現在擔任高雄市長，能落實並發揮績效。

總統還強調，很欣慰能看到像小蝸牛市集這樣的年輕團隊，來協助政府盤點可再次利用的閒置設施，將優秀的生產者與都市的需求連結起來，進一步轉化成觀光資源，也讓空間的記憶與文化能傳承下去。

(中時 )