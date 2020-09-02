直擊母愛！肉身護女10分鐘哭喊：不要怕、快醒醒。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣和美鎮2日上午發生機車相撞車禍，23歲葉姓女騎士7時30分時行經彰化和美鎮彰新路4段的路口，剛好一對夫妻雙載從右側巷弄駛出，互撞後，葉女連人帶車翻滾、鼻孔流血昏迷，媽媽剛好也騎車經過，一看是自己親身女兒，衝是去跪趴在女兒身上，不顧兩旁飛車呼嘯，以肉身護女，不斷哭喊「快醒醒！」

「媽媽在這裡了，媽媽保護妳，不要怕！快點醒過來」這起車禍現場，讓人目睹都淚崩了，看到母愛的偉大，也都一起投入指揮交通，守護這對母女，祈禱救護車趕快來到。

議員賴清美說，葉姓騎士當時昏迷、沒有意識地趴在地上，鼻孔流血來，媽媽跪護著女兒，深怕再受傷害，還一直鼓勵「不要怕、不要怕，媽媽就在妳旁邊，妳醒醒好不好，媽媽求求妳了！」

媽媽不停地呼喊、叫喚女兒的名字，就怕女兒忘了醒過來，真得讓所有人都哭了。趕緊請母親脫下孩子的安全帽與口罩，讓呼吸更順暢。

車禍20分鐘後，救護車趕赴現場將葉女載往醫院救治。彰化基督教醫院發言人周志中表示，葉女已經意識清醒了，臉部、四肢多處擦傷，但有嘔吐的狀況，還要再觀察是否有輕微腦震盪，目前人平安。

(中時 )