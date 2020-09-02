經濟部國際貿易局及外貿協會於今（9／2）日辦理「2020年中國大陸國際企業採購辦事處(IPO)線上採購洽談會」，11家買主中有2家年營業額超過百億美元，分別全球規模第2大的美商重車製造商Paccar lnc.、大陸汽車龍頭一汽大眾；產業涵蓋汽車零配件、汽車電子、食品飲料及手工具。

受2018年美中貿易摩擦及2019年新冠肺炎疫情影響，大陸政府因應外資移出潮，將「穩定產業供應鏈」作為今（2020）年政府工作重點；同時以「國內大循環」及「國內國際雙循環」作為經濟發展主軸，從出口導向轉為擴大內需，要以5G、AI、工業互聯網等科技為基礎之「新基建」政策振興疫後經濟，進行產業升級與數位化，也帶動台灣出口半導體及資通訊產品大幅成長。今年1至7月台灣出口大陸金額計532億2646萬美元，占出口28.6％，較去年同期成長7.1％，高於同期對全球出口。

貿協指出，參與洽談的台灣廠商如勝捷光電、智晶光電、智佳電子等汽車電子業者，以及朋運科技、安勝貿易、常榮機械等汽車零組件廠商，都能精準配對買主需求；另外台灣雷士貿易、健康米科技、食在加分等食品業者也與買主達成初步接觸，廠商滿意度均高。

(旺報 )