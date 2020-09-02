今年7月16日上線的網路廣播「好好聽FM」，9月起舉辦六場人文講座，內容從音樂聊到電影、從人際關係談到身心健康、從巴黎走到美學大廳，內容深度廣泛，名額有限，額滿即止。

報名資訊：

洪蘭：職場人際關係與孩子品格教養

時間：2020年9月16日（三）19：00-20：30

地點：良師塾人文食飲 Literati café

報名連結：https：／／reurl.cc／pygLrd

陳煒智：梁祝情史話千年

時間：2020年9月23日（三）19：00-20：30

地點：良師塾人文食飲 Literati café

報名連結： https：／／reurl.cc／r8gLr1

陳月卿：最有效的身心健康方法

時間：2020年9月30日（三）19：00-20：30

地點：良師塾人文食飲 Literati café

報名連結： https：／／reurl.cc／q8gkrR

鄭治桂：河左岸 ／ 河右岸 - 巴黎漫遊

時間：2020年10月7日（三）19：00-20：30

地點：良師塾人文食飲 Literati café

報名連結： https：／／reurl.cc／zzeAlV

黃瑞芬：當李白的詩遇上德布西

時間：2020年10月17日（六）14：00-15：30

地點：華山紅館（中4B館二樓之三）

報名連結：https：／／reurl.cc／MdAR4m

辛意雲：辛老師的心美學

時間：2020年10月24日（六）14：00-15：30

地點：華山紅館（中4B館二樓之三）

報名連結：https：／／reurl.cc／k0ZlrG

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