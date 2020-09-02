台南市麻豆警分局31日抓到詐欺集團上游溫姓嫌犯。（台南市麻豆警分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市麻豆警分局麻豆派出所於8月31日接獲銀行通報，有1名周姓男子臨櫃提款21萬7000元，行員懷疑是非自願人頭帳戶，員警布線追蹤，抓到詐欺集團上游吳、溫2嫌，訊後全案依違反加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例等罪嫌移送地檢署偵辦。

周姓男子因被詐騙，以為提供個人銀行帳戶並幫忙取款，就可以有工作。31日周男去銀行去款時，被機警行員發現有異而通報警方。

警方到場後得知周男提款後欲交由詐欺集團上游吳、溫等2嫌，旋即組成專案小組，兵分多路埋伏於面交地點，2嫌為躲避查緝，屢次變更地點，但仍躲不過警方綿密布線。

警方第1組專案人員先是逮捕吳嫌，15分鐘後第2組專案人員再逮捕溫嫌到案，並扣押手機、收據等證物，2嫌才在台中涉犯詐欺，又到台南犯案，還涉及4000萬詐騙案，台南地檢署2日向台南地院聲請羈押禁見。

麻豆警分局長洪頂力提醒民眾，詐騙集團常會以輕鬆、好賺、合法工作待遇吸引注意，等到上鉤後再以需要簽約、刷卡、提供身分證件、銀行帳戶等說詞，要求先付錢或是幫忙取款才能順利展開工作，一不小心就變成詐騙集團幫兇，天下沒有白吃的午餐，請民眾務必小心求證。

(中時 )