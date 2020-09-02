一位父親在臉書「爆廢公社」上PO出小一女兒班上在新學期給家長的問券，詢問父母對子女們有哪些期許與建議。（摘自爆廢公社）

8月31日是國、高中小開學日，在新的一學期，除了學生自己要設定目標，不少家長們也對子女有新的期許。不過，一位父親卻對已經會背「元周率後50位數」的小一新生女兒有著更高要求，決定在新學期再加碼她熟記「元素週期表」。讓不少網友看了直搖頭表示，此舉根本揠苗助長，徒增小孩壓力。

這位父親在臉書「爆廢公社」上PO出小一女兒班上在新學期給家長的問券，詢問父母對子女們有哪些期許與建議。該父親表示，希望女兒能加強「禮貌」的部分，也提到女兒在記憶力上的專長，表示她已能夠熟背圓周率小數點後50位數。因此，他再加碼對女兒的期許，希望她能在小一上學期記熟「元素週期表」，並附註「不強迫」。

貼文一曝光，網友卻傻眼了，指原PO對女兒要求太高，不但要背圓周率又要背元素週期表，認為根本是揠苗助長、徒增壓力。隨後紛紛表示「元素表，不是國中的了嗎」、「現在背那個幹嘛啦...給小孩徒增壓力喔」、「小一還是國一？」、「會背3.14159後50位元要做什麼啦？對記憶力有啥鬼幫助？意義不明」、「3.14後50位元？元素週期表？不要揠苗助長啊⋯⋯」、「啊你自己會背嗎？」

網友提醒原PO，「當你的小孩會過的很有壓力，沒有童年」、「小孩是生來疼及教育做人處事的不是你拿來炫耀的工具！」、「好好一個童年毀在家長手上」、「提早學會這些東西壓力也太大了，對老師說的話我覺得你蠻白目的。」希望原PO「有點銅鋰鋅（同理心）啊」！

(中時新聞網)