台中市南區南昌街一棟二樓透天厝9月2日下午發生火警，警消獲報到場佈水線滅火，還出動破壞機具入內搜救。（黃國峰攝）

台中市南區南昌街一棟二樓透天厝9月2日下午發生火警，警消獲報到場佈水線滅火，還出動破壞機具入內搜救。（黃國峰攝）

台中市南區南昌街一棟三樓透天厝9月2日下午約16時發生火警，警消獲報立即出動到場佈水線滅火，謝姓屋主指稱太太疑似受困二樓，唯因屋子內囤滿大批物品，救援困難，當消防人員找到52歲的謝太太時已無呼吸心跳，且大火經撲滅後，三樓再出現餘燼悶燒波及三棟房舍，消防隊員持續增員滅火。

這起火警生在下午約4時，消防隊獲16點11分獲報，即出動出動消防車10輛、救護車1輛、消防人員29名等出動到場滅火，由於報案人指稱二樓建築物一樓起火燃燒，已有火煙狀況，不確定屋內是否有人員受困，勤工分隊到場回報，現場為2層樓RC建築物，1樓火煙竄出火勢慎大，佈線出水搶救中。

該戶謝姓屋主聞訊趕回家，他向消防救護人員表示，曾接到太太打電話表示，一樓冒黑煙她躲在二樓，為恐有人受困，消防救護人員穿梭火場積極尋人，但該住宅一二樓囤滿大批物品，救難人員出動大型機具破壞鐵捲門，企圖救人，經過一番搜查發現女屋主時已明顯沒有呼吸心跳。

而原以為火勢已撲滅未料在找到女屋主遺體後，該連棟透天厝三樓再冒黑煙還延燒三戶，消防救難人員緊急增員滅火。

(中時 )