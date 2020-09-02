行政院2日正式核定「桃園鐵路地下化計畫」綜合規劃，交通部鐵道局將繼續辦理細部設計、用地取得及臨時軌施工，預計開工後7年切換工通車，三心六線軌道路網計畫又往前推進一步。

總經費1,047.93億元的桃園鐵路地下化，全案規劃及審查時程歷時五年，行政院2日正式核定。桃園鐵路地下化全長約17.95公里，起點在新北市鶯歌區鳳鳴陸橋北側，至桃園市平鎮區台66線南側。

除了既有桃園、內壢及中壢車站，增設新北鳳鳴、中路、桃園醫院、中原及平鎮等五座通勤車站，消除沿線八座陸橋、八處地下道及20處平交道，改善鐵公路安全，降低鐵路兩側噪音、振動及阻隔，提升民眾居住環境品質，計畫完成後打通前後站，再造都市景觀。

桃園市捷運工程局局長陳文德表示，桃園鐵路地下化是桃園的百年基礎建設，未來鐵路騰空路廊將規劃開闢為寬25至40米的綠色桃園大道，縫合桃園、中壢兩大都會區桃園。

陳文德表示，桃園市政府也和台鐵局達成共識，將於桃園、中壢及內壢車站站區興建共構大樓，引進投資發展、增設服務性設施，提高都市開發強度，強化生活機能。

未來在桃園車站可銜接轉乘捷運綠線及棕線，在中壢車站可串聯機場線，交通轉乘更便捷，形成北北桃一小時軌道生活圈的綠色運輸廊帶。

(工商 )