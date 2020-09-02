為提振疫情造成的經濟衰退，美國聯準會（Fed）宣布實施新通膨目標，等同為長期低利率環境掛雙保險，帶動全球股票型基金持續吸金。

投信法人認為，在低利率及貨幣寬鬆環境延續預期下，將有助股市評價提升，建議可透過全球股票型基金，掌握新趨勢產業爆發商機及基期較低的市場投資機會，同時分散單一市場風險。

根據基金資金流向統計機構EPFR統計，全球股票型基金近兩周大幅吸金，表現最為亮眼，累計今年來淨流入約158億美元，也是各主要股票基金類別中唯一淨流入的市場，帶動MSCI世界指數領先新興市場指數收復今年來失土；全球股票型基金透過經理人選股布局，績優基金近半年來報酬更達3～4成，成為多頭行情指標。

復華全球大趨勢基金經理人王博祺表示，美國第二波疫情已受控緩和，經濟可望持續改善，但距經濟全面好轉及正常就業狀況仍需時間，美國聯準會貨幣政策持續寬鬆，將使資金行情延續。

王博祺指出，預期在第四季疫苗陸續上市、經濟將持續改善及今年低比較基期下，美股2021年企業獲利成長可望出現兩成以上成長幅度，經濟景氣、政府政策、企業獲利及評價面發展至明年將有利股市表現，且預期美國總統選舉結果亦不會改變美股多頭趨勢，明年各產業企業獲利亦可望恢復成長趨勢，除科技股外亦具表現機會。

就產業布局部分，王博祺認為，看好長期趨勢向上的雲端等軟體、5G、IoT相關的科技類股。此外，先前受疫情影響較大的旅遊、零售及航空股，以及供需逐漸改善的石油類股，隨疫情趨緩、經濟活動重啟，基期較低的績優股亦浮現投資機會。

(工商 )