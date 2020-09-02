法務部行政執行署為進一步提升民眾超商繳款便利性，自9月16日起針對稅捐稽徵機關移送執行的稅款案件，提高四大便利超商代收稅款金額上限，每件繳款通知從原來的2萬元提高到3萬元。

以往超商代收行政執行款項，每件最高限額2萬元，16日起，稅款案件的代收最高金額提高到3萬元，但是，非稅務的其他行政執行代收金額上限仍是2萬元。

行政執行署表示，只要欠繳金額在3萬元以下的國稅或地方稅案件，民眾都可持執行分署寄發下方印有條碼的傳繳通知，在繳款期限內，就近到統一、全家、萊爾富及OK等四大超商繳款，且免收手續費，也可依四大便利商店開放的非現金支付工具臨櫃繳納滯納稅款。

行政執行署提醒民眾，超商據點眾多繳款便利，如接到執行分署印有條碼的傳繳通知時，可選擇到鄰近超商繳納欠款，省時又省力。如果未在通知單記載的繳款期限內自動繳清案款，就會被執行分署依法扣押存款、薪資或查封車輛等財產，希望民眾不要輕忽，以免遭到後續強制執行或影響信用。

(中時 )