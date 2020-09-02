比利時東部城市韋爾維耶（Verviers）的一個華麗噴水池裡，有一個埋藏一個多世紀以來的藏品：該市的第一位市長心臟，這枚心臟被密封在一個鋅製的小盒內，並且由酒精來防腐。

這陣子噴水池正在整修，於是心臟改移到美術博物館裡。

BBC報導，1839年，市韋爾維耶的首任市長皮埃爾·大衛（Pierre David）去世，享年68歲，當時他還在乾草棚裡工作，由於他心心念念在整座城市，於是市民為了紀念他，為他樹立紀念碑，並且提議將他的心臟放在市中心的噴水池，表達「市長的心永遠與城市同在」。

在噴水池整修期間， 市長心臟暫時先拿出來。(圖/VERVIERS)

在得到家人的同意後，外科醫生將市長的心臟取出並防腐，由於以他命名的噴水池還未完成，因此在這時間，心臟暫放在紀念碑裡。直到1883年，噴水池完成，心臟放在噴水池中間的雕塑。

今年8月，噴水池進行整修工程，心臟又暫時移出，公共工程處長馬克西姆·德吉（Maxime Degey）表示：「心臟狀況確實良好。」

韋爾維耶首任市長皮埃爾大衛的胸像。(圖/wiki)

皮埃爾·大衛是誰？他是一位支持法國大革命意識形態的法國人，隨著拿破崙橫掃全歐，他也跟著來到比利時，並於1800年1808年首次擔任韋爾維耶市的市長。

之後，拿破崙的法蘭西帝國結束，比利時再次歸屬荷蘭，到了1830年比利時反對荷蘭統治，發動獨立革命，那一年，大衛再次當選為市長。

雖然他是法國人，但這位市長對韋爾維耶市很有貢獻，1802年建立了該市的消防局，這個政績為人稱道，在當時，是一項罕見的創新。

1930年，比利時革命再起，城市受到了嚴重破壞，大衛在混亂的局勢中，努力恢復城市秩序，因此他受到了廣泛的尊重。

(中時新聞網)