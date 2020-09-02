國民黨立委蔣萬安首度跨區，在選區外的台北市北投區設置法律諮詢服務站，被認為是準備參選台北市長的起手式，張斯綱表示，今天首日開張，也與蔣萬安委員一起到現場致意，希望把這項好消息、好服務讓更多人知道。

張斯綱表示，法律分類非常複雜，一般民眾遇到法律上的糾紛時常常會不知所措，甚至沒有管道或資源去取得相關的協助，蔣萬安委員願意以其專業背景與團隊去幫助這些民眾、回饋社會，他覺得是非常有意義的。

張斯綱指出，蔣萬安在擔任立法委員前本來就是律師，具有相當的法學知識，在其2015年首次參選時，就一直有在地方上進行免費法律諮詢的服務，民眾反應都相當好。所以許多士林北投區的民眾們也都有跟他反應，希望蔣萬安這麼優質的一項服務可以擴大到士林北投，替他們解決一些法律上的疑問。

對於蔣萬安委員在北投成立法律諮詢服務站，張斯綱除表示十分歡迎外，也認為此舉是符合地方民眾所期待的，並呼籲所有士林北投區有需要的鄉親們多加運用，不需提前預約，只要每週三的下午三點到五點，直接至北投民眾服務社，就可進行諮詢。

(中時 )