廖俊呈養蜂20年有成，今年採集自員林市林厝里龍眼林的龍眼蜜，榮獲全國國產蜂蜜評鑑頭等獎。（謝瓊雲攝）

廖俊呈養蜂20年有成，今年採集自員林市林厝里龍眼林的龍眼蜜，榮獲全國國產蜂蜜評鑑頭等獎。（謝瓊雲攝）

員林市農會總幹事黃豐盛（左）、員林市長游振雄（右）前往祝賀，現場品嘗新鮮蜂蜜的獨特風味。（謝瓊雲攝）

員林市農會總幹事黃豐盛（左）、員林市長游振雄（右）前往祝賀，現場品嘗新鮮蜂蜜的獨特風味。（謝瓊雲攝）

員林市40歲青農廖俊呈20年前因興趣，在自宅住家頂樓放置兩個蜂箱開始「城市養蜂」，因養出興趣，主動參與養蜂協會及改良場舉辦的訓練課程，提高養蜂技術，蜂箱一路增加到800箱，今年更榮獲全國國產龍眼蜂蜜評鑑頭等獎。

全國國產龍眼蜂蜜評鑑，彰化縣共有13位蜂農脫穎而出，分獲特等獎及頭等獎殊榮；員林市長游振雄、農會總幹事黃豐盛特別前往祝賀廖俊呈；黃豐盛表示，今年的龍眼蜜源不多，他能採收到龍眼蜜、還獲得全國頭等獎，真的不簡單，鼓勵大家多支持國產的蜂蜜與農產品。

廖俊呈並非出身養蜂世家，也未加入產銷班，從玩票性質、到養出興趣，開始鑽研精進專業技術，主動向有經驗的養蜂前輩學習請益，現在養蜂已成本業。

他說，這批獲獎龍眼蜜採自林厝里，有絕佳天然養蜂環境，才能生產出健康安全的蜂蜜，他也特別製作龍眼蜜茶、蜂蜜醋與游振雄等人分享，品嘗其獨特風味。

游振雄表示，廖俊呈靠自學、與蜂農相互交流提升養蜂繼續，還大膽創新，捨棄傳統木蜂箱，改採用在地企業生產的仿木材質蜂箱，使用年限更耐久且能防風、抗雨；感謝農會致力於輔導本市農民技術，公所也將主動採購得獎龍眼蜜，一起大力推廣優質農產品。

40歲的廖俊呈半路出家養蜂20年，今年採自員林市林厝里山區的龍眼蜜一舉獲得全國國產蜂蜜頭等獎。（員林市公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

(中時 )