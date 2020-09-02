員林市40歲青農廖俊呈20年前因興趣，在自宅住家頂樓放置兩個蜂箱開始「城市養蜂」，因養出興趣，主動參與養蜂協會及改良場舉辦的訓練課程，提高養蜂技術，蜂箱一路增加到800箱，今年更榮獲全國國產龍眼蜂蜜評鑑頭等獎。
全國國產龍眼蜂蜜評鑑，彰化縣共有13位蜂農脫穎而出，分獲特等獎及頭等獎殊榮；員林市長游振雄、農會總幹事黃豐盛特別前往祝賀廖俊呈；黃豐盛表示，今年的龍眼蜜源不多，他能採收到龍眼蜜、還獲得全國頭等獎，真的不簡單，鼓勵大家多支持國產的蜂蜜與農產品。
廖俊呈並非出身養蜂世家，也未加入產銷班，從玩票性質、到養出興趣，開始鑽研精進專業技術，主動向有經驗的養蜂前輩學習請益，現在養蜂已成本業。
他說，這批獲獎龍眼蜜採自林厝里，有絕佳天然養蜂環境，才能生產出健康安全的蜂蜜，他也特別製作龍眼蜜茶、蜂蜜醋與游振雄等人分享，品嘗其獨特風味。
游振雄表示，廖俊呈靠自學、與蜂農相互交流提升養蜂繼續，還大膽創新，捨棄傳統木蜂箱，改採用在地企業生產的仿木材質蜂箱，使用年限更耐久且能防風、抗雨；感謝農會致力於輔導本市農民技術，公所也將主動採購得獎龍眼蜜，一起大力推廣優質農產品。
(中時 )
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