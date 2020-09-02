方文琳在劇中一夜重病變憔悴。（台視提供）

方文琳在劇中飾演堅毅的女性。（台視提供）

方文琳在台視八點檔《生生世世》中，因擔心從事社會運動遭到逮捕而行蹤成謎的兒子方大緯，一夜之間生了重病，劇中以憔悴扮相出現，令人不捨。但其實方文琳本人因持續健康生活，整個人的狀態和膚況都在水準之上，為了劇中必須頂著一頭亂髮、面容疲憊、呈現出憔悴的樣子，劇組還花了不少工夫。她表示：「妝跟髮當然是可以做到角色該有的呈現，再來演員的演出也讓『淑莊』可以達到這樣的精神狀態。」

方文琳劇中角色性格堅毅，天塌下來都能夠撐住，為了兒子失蹤操心過度，身心遭受打擊，母子之間的深刻情感令人感動。戲外的她，獨自帶大兩個女兒，同樣是堅強女性代表，對於兩個女兒的教育，採取自由開放的態度，她說：「現在她們長大了，身體健康、出外平安以及照顧保護好自己，身為媽媽的我也把自己一切照顧好，這就是互相關心、不讓彼此擔心的一種愛。」

她表示：「人家都說為母則強，身為一位母親對未成年孩子來說，當然是竭盡所能的去把孩子照顧好！但現在她們都長大了，就必須為自己的所有一切去負責，如果要一直擔心，是永遠擔心不完的，而且彼此都有壓力。」她教養方式充滿彈性，培養出孩子的獨立性格，「當媽媽真的要學習放手，然後用祝福的心態，也讓孩子知道需要我的時候，依靠的肩膀都在」。

(中時 )