KPMG安侯建業數位科技安全團隊負責人謝昀澤表示，部分主打免手續費或低手續費的海外券商，其實隱含潛在資安風險，例如FXCM、Scottrade、Firstrade等國外券商或外匯交易商，曾發生嚴重的客戶資料遭入侵竊取、或非授權存取與更改的事件。

在新冠肺炎疫情趨緩後，美國因FED降息與QE政策、美股出現資金行情，而蘋果（Apple）公司備受投資人青睞、市場預期其手機需求未減，即使分割股票後仍繼續走揚，加上視訊會議平台Zoom因遠距辦公盛行、股價暴漲40.8％，三大因素帶動美股道瓊指數、那斯達克指數、標普指數等在8月底創新高。

許多國內投資者為參與美股行情，紛紛使用近年盛行的網路或行動平台進行跨國投資。但謝昀澤提醒，使用平台做跨國投資，必須先了解資安風險。

謝昀澤認為，駭客除了覬覦券商系統的個資外，也可能採取「分散式服務阻斷攻擊DDOS」或「勒索病毒入侵」這兩種攻擊，像是透過大量IP的網路攻擊癱瘓券商營運系統，甚至用病毒綁架券商資料檔案，進而對券商進行財務勒索。

此外，謝昀澤也指出，部分券商或下單平台也可能會將投資者的個資或交易資料進行「再利用」以創造額外利潤，嚴重侵害投資人隱私。

要避開地雷券商，謝昀澤建議，投資人可依照三大指標慎選券商，包括大型且無重大資安事故紀錄、多重認證安全機制、具備全時中文客服服務等，一旦有疑慮即可隨時溝通，而投資人在開戶時也要詳讀個資與交易資料的蒐集、處理與利用範圍。

謝昀澤認為，我國投資人面對全英文的國外網站或郵件判斷真偽較為困難，因此投資人在收到交易平台指示應謹慎查證，並同時注意不要與其他電子交易平台使用相同帳密。

(工商 )