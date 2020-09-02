為防止偽標MIT（MADE IN TAIWAN）的劣質山寨口罩流入境內，財政部關務署基隆關持續加強邊境查緝，8月共查獲30.3萬片偽標產地的口罩，全數以海運快遞方式進口，其中又以8月14日查獲20.8萬8千片為最大宗。

關務署表示，民眾及廠商自國外進口口罩，務必要確保貨物符合產地標示及輸入規定，以免觸法。

一般民眾以快遞方式或郵寄進口口罩，如果是醫療用口罩，應先向衛生福利部食品藥物管理署申請輸入許可，於進口時申報醫療器材許可證號碼，且須依據「輸入藥物邊境抽查檢驗辦法」規定，向食藥署申請辦理輸入查驗後始得進口。

若進口非醫療用口罩，雖然不用向食藥署申請輸入許可證，仍應依規定申報數量、價格、原產地等資訊並標示正確產地。關務署指出，偽標產地的口罩未經檢測合格，恐無法有效阻絕病菌，民眾應避免購買來路不明口罩。

此外，若涉及輸出入規定、應課徵貨物稅等貨物，如食品、藥品、通訊產品、醫療器材等，不能採取簡易申報方式辦理通關，官員提醒，民眾必須以正式報單、比照一般貨物通關方式辦理進口。

(工商 )