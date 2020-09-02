八月份的台股，五度衝到12950點以上，距離萬三只剩不到50點的距離，但也三次跌破12500點大關，看似都要破底，然而，震盪這麼大的八月，始終沒有脫離這個區間，整個月份只下跌了73點而已，很多人覺得這個行情很難操作，被多空雙巴，但我認為，只要用對方法，這個區間整理盤還是可以獲利喔！

投資朋友，如果你們是本專欄的忠實讀者，一定記得我在7月30日專欄中，分享了我的獨家心法「利多不漲，拉回就買，一五法則」，我用精元跟欣興的例子說明，如果是績優電子股遇到利多，卻不漲反跌，那回檔到15%左右就是一個好買點，這個法則一直到現在都還非常好用，而當然，前提是這間公司前景不錯，不能掉訂單的股票也套用一五法則啊！這樣會住套房喔！

其中最好的例子，就是5457的宣德，大家可以看到宣德今天的營收表現非常亮眼，但股價卻在最近兩個月出現4次回檔，而這4次回檔都是15%左右，就又再度噴出，符合四次一五法則，低點越墊越高，最近一次是股價在8/27創下138.5元的近期新高後一路回檔，而138.5元回檔15%，不偏不倚就是今天最低點117元，然後拉出長下影線收最高！

另外，2458的義隆也是很好的例子，義隆第二季大賺3.15元，但股價在7/28創下158元的新高後，一路緩步回檔，在台股下跌600點那天，義隆也同步下跌，但那天的收盤價134.5元，也剛好是回檔15%，隨後義隆一路上漲，今天股價已經平近期新高了，不到兩週的時間，上漲了16%！

今天碰巧是中元節，股市鬼故事也很多，不過很多人更怕的是最近股市的震盪修正，每天的高低點差距都達百點以上，貿然追高，非常容易受重傷，因此今天再次分享我的獨家心法給大家，希望這個心法能成為大家的平安符，趨吉避凶，安全獲利！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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(中時新聞網)