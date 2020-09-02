「館長」陳之漢上月28日遭到槍擊，凌晨從自家健身房走出即遭劉姓男子埋伏狙擊，3槍分別射中右上臂、右小腿及右大腿，目前他已轉往普通病房，他的助理小宇則當起他的分身開起直播，根據今天透露最新病況，館長的右手4隻手指頭似乎有傷到神經的跡象，目前暫無知覺，也無法自行吃飯，小宇表示「子彈可能把附近的神經都煮熟了」。

小宇在直播時透露，本月1日長庚醫療團隊特別前往探視館長，還建議他不要下床走動，館長的手指在術後雖已消腫許多，但目前右手前4指還是沒有知覺，也無法寫字、吃飯，至於腿部還是腫脹，比過去腫大了1倍，需要注射抗生素。

小宇同時描述，子彈從館長的手肘處穿出，目前醫療團隊看過後表示神經沒有太大問題，但是因為子彈溫度極高，穿過去時可能會把周圍的神經煮熟，狀況若無好轉則要再進一步深入檢查。

但是過去勤於健身的館長術後恢復相當快速，今天已經開始下床走動，還在粉絲團PO出1張右腿腫成比正常兩倍大的照片，甚至自嘲說是「兩倍雞腿」，似乎不想讓粉絲過於擔憂。

(中時新聞網)