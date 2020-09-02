大同經營權爭奪戰升溫，市場派欣同、新大同已公布將在10月21日召開股東臨時會，將與公司派再度交手，互搶6席一般董事、3席獨董。因外資從7月20日起大賣大同股票，截至2日為止，持股比重從40.55％降至32.11％，屆時雙方誰能掌控過半股權，就可拿下大同經營主導權。

大同董事長林郭文艷6月30日在股東會上，逕自引用企業併購法，沒收欣同、新大同及三圓建設董事長王光祥旗下三雅、羅得及競殿三家投資公司等市場派，及疑似陸資的外資投票權，引發軒然大波。

在主管機關相繼出重手懲處大同後，欣同及新大同率先聯手以公司法第173條第4項，向經濟部申請召開大同股東臨時會，全面改選董事，獲經濟部有條件核准在11月30日前召開。

隨後大同公司派也展開反制，除向行政法院提出訴願，申請撤銷欣同及新大同召開股東臨時會外；也以台商鄭文逸炒作大同股票，日前遭台北法院一審判刑13年6個月，且鄭文逸是欣同及新大同的實際控制人為由，大同以身為關係人向法院聲請宣告解散欣同及新大同，並呼籲經濟部應撤銷原核准欣同、新大同召集股臨會的處分。

台灣證券交易所則表示，大同聲請解散欣同及新大同，並不影響兩公司召開股東臨時會全面改選董事。欣同在公司派出招後也快刀斬亂麻，2日通知大同10月21日召開今年第一次股臨會，全面改選董事，9月22日～10月21日停止過戶。據悉，欣同負責人律師林宏信將於3日下午召開記者會對外說明。

據指出，金管會取消大同自辦股務，改由台新銀行股務代理從本月15日起承接大同股務，林宏信曾與台新銀行股務代理接觸，最後選擇康和證券負責股臨會股務，出現15日之前股務由大同負責，15日～21日股務由台新銀股務代理承接，停止過戶期間由康和證券辦理股務。由於大同許多老股東並未加入集保，也增添承接股務券商的困難度。

(工商 )