台中警方今年6月間查獲3名藥腳身藏安非他命，進一步溯源查出，提供毒品的李姓藥頭藏匿南部，2日至台南市東區李嫌住處查緝，李當時準備駕車出門遇警3車包夾，意圖衝撞、突圍脫逃，造成3名員警受傷，李棄車逃逸時遭逮捕因緊張昏迷；在李車內起獲吸食工具、安非他命4包等贓證物，並依妨害公務、毒品罪偵辦。

台中市刑事警察大隊指出，當時警方以3車包夾的方式圍捕，包括，2輛偵防車、1輛機車，李嫌見難脫逃，當時加速油門猛力衝撞偵防車，突破重圍，當時騎機車追緝的陳姓員警，也被李嫌開車衝撞，雖緊急跳車，但人車倒地、腳受傷，偵防車上2名刑警也受傷，員警對空鳴1槍示警，李棄車逃逸時遭逮捕。

刑事警察大隊長陳炯旭指出，偵六隊副隊長王育蒼當天帶隊南下圍捕李姓嫌犯，受到嫌犯駕車衝撞，造成手部擦挫傷，警員吳宇軒及陳躍中手腳均有輕微擦挫傷，38歲李嫌於逮捕後因過度緊張昏迷，送往台南市立醫院救護，經醫護人員檢視意識清楚，僅手腳有擦挫傷，無生命危險，共有3名員警1名歹徒共4人受傷。

警方調查，李嫌與台中藥腳往來頻繁，間接查出其實是提供毒品來源身分後，警方展開查緝，發現李嫌經常在南部一帶流竄，經報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，由台中市刑事警察大隊偵六隊幹員到台南市執行查緝任務。

(中時 )