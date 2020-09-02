瑞銀本周舉辦線上中國A股研討會，瑞銀投資研究部中國策略主管劉鳴鏑說明今年幾個大的股指判斷，滬深300指數保守目標是看4900點，樂觀目標是5600點，2日收4843點。如果按樂觀目標來看還有16％的上行空間。

劉鳴鏑指出，對於恒生指數基本的目標在26000，現在的點位是不到25200點。樂觀的目標是29000，還有15％的上升空間。這些估值樂觀推算會比歷史稍微高一點，高1.25％到0.5％的標準差。

關於對行業的判斷，瑞銀每個月有一個股票類比倉配置的變化，最近是8月初做的。劉鳴鏑指出，目前高配消費，這個消費是廣義的消費，包括汽車、汽車零部件、可選、必選、媒體、教育和衛生醫療。她說，瑞銀在衛生醫療有一個小小的低配，把一些前期獲利的股票了結了。汽車和汽車零配件是一個標配，其他4個子行業：可選必選、媒體、娛樂、教育是超配。相對於MSCI明晟中國指數，瑞銀的大消費行業超配了3.5至4個百分點。

大金融是低配，主要是在銀行，有兩年低配，從今年的業績來看低配也是對的，但是銀行業恐怕還有一輪調整，原因是銀行對於其他非銀行業的成本是它的收入，而不是它的盈利。瑞銀在大金融裡邊超配的是金融科技，相信金融科技會使得整個金融行業的效率得到比較好的提高。券商這塊差不多在標配，地產也是標配，保險也是一點點的低配，7個點的低配，6個點來自於銀行的低配。

週期股今年早先是低配的，但是現在已經變成了超配，2.5至3個百分點的超配主要來自於材料。材料裡有幾個部分，一個是建築防水材料、油漆、金和銅，金受益於通脹預期上升，銅受益於超高壓建設。她覺得這是比較直接的關聯。其他的油漆、防水材料也和老社區的改造連在一起，也就是地產的竣工和後週期的受益。同時交通運輸、工業股和能源股有一定的低配，所以2.5至3個點的高配是來自於6個點原材料的高配。

再往下就是互聯網和技術。技術是標配，但是互聯網有一個低配，這個低配是8月初出現的。最後是防禦，今年大多數時候是低配的，但是在8月初發現中國有些行業防禦型的公司實在估值太低了，太吸引人了，就是電信行業，基本上估值在2倍，其他的行業資料都得6至7倍，一般股指都得十幾倍。所以從估值來講太吸引了。分析師也發現行業收入的增長開始穩定了，所以防禦型的板塊有3％的超配，主要來自於電信的超配和可再生能源小小的超配。

劉鳴鏑指出，這個模擬倉今年以來跑贏了股指大概12％，1200個基點。

(旺報 )